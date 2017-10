Achterhoek probeert sporttalent te behouden

ULFT - Achterhoek Younited wil kinderen de kans geven hun sporttalent dicht bij huis te ontwikkelen. De grootste pijler van het initiatief is het voorkomen dat sporters hun talent buiten de regiogrenzen gaan ontwikkelen.

'De kans om vanuit de Achterhoek door te groeien naar de top wordt steeds moeilijker', legt voorzitter George de Jong de noodzaak van Achterhoek Younited uit. Dat moet volgens hem veranderen: 'Als je een talent hebt, hoef je niet helemaal naar Arnhem of Amsterdam toe. Kinderen moeten dicht bij huis de kans krijgen hun sporttalent te ontwikkelen.'

Budget van 70.000 euro

Het initiatief ontstond al eind 2016, maar heeft met de steun van de acht Achterhoekse gemeenten nu voldoende financiële draagvlak gevonden. Het budget bedraagt volgens De Jong 70.000 euro.



'Ik zou het mooi vinden dat talenten meer ruimte krijgen om talent met school te combineren', meent Jeroen Sanders, sportcoördinator van het Rietveld Lyceum. 'Achterhoek Younited is voor ons een mooi platform.' Voorzitter De Jong hoopt dat na gesprekken met onder meer onderwijsinstellingen en de KNVB over een jaar de eerste resultaten van het project zichtbaar zijn: 'Ik hoop dat we er met het voortgezet onderwijs in slagen dat kinderen die sporttalent hebben lekker bij de eigen vereniging kunnen blijven.'