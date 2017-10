Gelredag 11 november - Museum Elburg

ARNHEM - De Ridders van Gelre nemen u deze week mee naar een parel aan de voormalige Zuiderzee: Elburg, het meesterwerk van hertog Willem. De stad is in 1939 door Willem volledig opnieuw aangelegd, zo is Elburg de schitterende vesting geworden die vandaag is. Zaterdag 11 november kunt u tussen 10 en 12 zijn het Elburgs Museum en de Grote kerk gratis bezoeken. En gidsen nemen u mee om te vesting te bekijken. Komt dat zien!

In Museum Elburg komt u alles over de geschiedenis van de stad te weten. Het bijzondere stratenpatroon van de vesting is vanaf de toren van de Grote Kerk is het beste te bewonderen. Daarom hebben de Ridders geregeld dat u tijdens deze Gelredag de toren kunt beklimmen. En Willem van Norel geeft een lezing over het ontstaan van de bijzondere vesting.

Uniek rechte stratenplan

De middeleeuwse binnenstad van Elburg is de mooiste nalatenschap van Hertog Willem in Gelderland. Hij bepaalde dat de stad het unieke rechte stratenplan kreeg dat we nu nog steeds kennen. En alles volgens de moderne technieken van de gulden snede. Toen hertog Willem in 1393 opdracht heeft gegeven om Elburg te herbouwen, bestond de stad bestond al twee eeuwen.

Waarom hertog Willem de opdracht gaf om een nieuwe stad te bouwen, is niet helemaal duidelijk. Vaak wordt gezegd dat het te maken had met overstromingen van de Zuiderzee, maar daar zijn geen bewijzen voor. Wel is duidelijk dat hertog Willem van Elburg een sterke vestingstad maakte, zoals we die nu nog steeds kennen.

New York in het klein

Hier in Nederland zijn weinig voorbeelden van een middeleeuwse stad met zo'n perfect recht stratenplan. Elburg is echt zoals New York er in het groot uit ziet.

Dompel uzelf onder in de middeleeuwse pracht van Elburg tijdens deze Gelredag!

Bezoekadres: Jufferenstraat 8, Elburg