Gelredag 4 november - Rheinmuseum Emmerik

EMMERICH AM RHEIN - Op zaterdag 4 november nemen de Ridders van Gelre u mee naar een deel van Duitsland dat u kent als Emmerich, maar volgens onze Ridders gewoon nog steeds Emmerik heet. Deze stad heeft namelijk Gelderse roots: in 1233 is Emmerik gesticht door graaf Otto II van Gelre. Van 10.00 tot 12.00 uur bent u van harte welkom in het Rheinmuseum, dat vandaag speciaal voor de ridders haar deuren opent, en laat een enthousiaste gids u de Gelderse sporen in Emmerik zien. Mis het niet! De toegang is, als altijd, gratis.

Er zijn rondleidingen te volgen door het Rheinmuseum, waar u alles te weten kunt komen over de Rijnvaart die Emmerik veel voorspoed bracht. Zoals vrijwel alle steden was er van Emmerik aan het eind van de Tweede Wereldoorlog weinig over. Maar wie met een kenner op pad gaat, en dat gaat u tijdens deze Gelredag, ontdekt de verborgen pareltjes in de stad.

De gids neemt u mee naar plekken die nog stammen uit de tijd dat Emmerik nog bij Gelre hoorde. En Bart Koonen geeft een lezing over Gelderse ridders in de middeleeuwen en wie de uitzending gezien heeft weet: ga luisteren naar Bart!

Stadsrechten

Emmerik krijgt in dezelfde periode, en van dezelfde graaf, stadsrechten als Arnhem, Doetinchem, Doesburg, Wageningen, Harderwijk en Elburg, om maar een paar steden te noemen. Het is een van de belangrijkste steden in het hertogdom Gelre, misschien zelfs wel belangrijker dan Arnhem in die tijd.

Hertog Reinoud III gaf Emmerik weg

In 1343 raakt Emmerik voorgoed gescheiden van het Gelderse moederland. Hertog Reinoud III geeft de stad weg aan de hertog van Kleef, in ruil voor geld en militaire steun in de strijd die Reinoud voert tegen zijn broer Eduard. Gelre heeft nog decennia geprobeerd om de lening af te betalen en de stad terug te krijgen, maar het lukt niet. Toch blijven de Gelderse roots nog lang merkbaar, bijvoorbeeld in het rechtssysteem, dat gebaseerd bleef op het Gelderse recht.

Geniet van de Gelderse geschiedenis van Emmerik, de Rheinpromenade, of trakteer uzelf of Kaffee mit Kuchen. Ridder René laat in elk geval geen kans op Kuchen voorbij gaan, hij is er zelf deze Gelredag natuurlijk ook weer bij.

Bezoekadres: Martinikirchgang 2, Emmerich