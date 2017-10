Deventenaar (30) veroordeeld voor poging tot doodslag in Apeldoorn

Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - In de rechtbank in Zutphen kreeg een 30-jarige man uit Deventer dinsdag een celstraf van 40 maanden opgelegd, waarvan 10 voorwaardelijk. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van ruim 2800 euro. Bij een ruzie tijdens het uitgaan in Apeldoorn op 17 maart trok hij een mes en stak het slachtoffer in de rug.

De Deventenaar en een vriend kregen ruzie met een groep mannen. Hij bedreigde een van hen met een mes. Daarop schoot een ander deze man te hulp en duwde de Deventenaar weg. Vervolgens liep hij weg met de handen omhoog. De Deventenaar ging hem achterna, haalde uit met zijn mes en stak de man in zijn rug. Het slachtoffer liep een grote wond en een klaplong op, Geen noodweer De man heeft zich nog beroepen op noodweer, maar dit werd afgewezen door de rechtbank. Uit de beschreven situatie blijkt namelijk niet dat de man bang zou moeten zijn voor het slachtoffer. Door het mes in de rug te steken, heeft hij het risico genomen het slachtoffer te doden. Dat levert poging tot doodslag op. De officier van justitie eiste een celstraf van 30 maanden. De rechtbank legt een hogere straf op, omdat dit beter past bij de ernst van het voorval.

Aan de voorwaardelijke celstraf van 10 maanden zijn voorwaarden gesteld. De man heeft een meldplicht bij de reclassering en hij mag geen verdovende middelen en alcohol gebruiken. Daarnaast moet hij zich laten behandelen aan een persoonlijkheidsstoornis en moet hij tijdens zijn proeftijd van 3 jaar begeleid wonen of verblijven in een maatschappelijke opvang. Zie ook: Klaplong na steekpartij in Apeldoorn Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl