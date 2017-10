Zo wordt een Edese tunnel opgesierd

EDE - De Somatunnel wordt opgesierd met het kunstwerk Skylijn Ede van Paulien Tempelman en Heleen van Keulen. Bijna 900 mensen hebben afgelopen weken gestemd op één van de vijf voorgedragen ontwerpen. Uiteindelijk koos 41 procent voor Skylijn Ede.

Het verhaal achter Skylijn Ede is van een eenvoud die de Edenaren blijkbaar aanspreekt: 'De skyline van Ede is een veilige en vertrouwde omgeving voor mensen. Ook als je onder de grond komt en de tunnel inrijdt, blijf je dat vertrouwde gevoel houden. Bovendien heeft Ede gewoon een mooie skyline', aldus de makers.

Het kunstwerk zal in de komende maanden aangebracht gaan worden op de tunnelwanden. 'Het is de bedoeling dat het voor het einde van het jaar klaar is', zegt Tempelman.