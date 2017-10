Vakbond: juridische stappen om lozen oudere werknemers Tuunte

WINTERSWIJK - CNV Vakmensen bereidt juridische stappen voor tegen de nieuwe eigenaren van modeketen Tuunte. Volgens de vakbond gebruiken zij de doorstart van de failliete modeketen om oudere medewerkers op straat te zetten. Tuunte heeft vooral vestigingen in de Achterhoek en Twente.

De vakbond vraagt zich daarom af of deze doorstart door de beugel kan. 'Het is verboden om werknemers alleen op basis van leeftijd op straat te zetten. Daarnaast is de doorstart doorgevoerd zonder ondernemingsraad en vakbonden tijdig te informeren', stelt Roos Rahimi, bestuurder van CNV Vakmensen.

'Er zijn inmiddels veertien e-mails van medewerkers binnengekomen die de verhalen bevestigen. Het gaat bijvoorbeeld om correspondentie tussen werkgever en werknemer', aldus Rahimi.

Nieuwe mede-eigenaar René Rootinck gaf enkele weken geleden in Tubantia wel toe dat bewust is gekozen om de doorstart te maken met overwegend jong personeel. 'De kosten waren te hoog. Medewerkers met veel dienstjaren nemen alle rechten mee. We beginnen nu met een schone lei.'

Curator Jongerius heeft bedongen dat een aantal werknemers meegaan, maar hoe de nieuwe eigenaren dat invullen, is aan hen. 'Daar zit geen leeftijdsgebondenheid aan', zei hij dinsdag.

