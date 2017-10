Boeren weer slachtoffer vernielzucht: openrijten, omhakken en nu een metalen pin

Foto: politie

MAASBOMMEL - Voor de derde keer in enkele dagen is er schade aangericht op een landbouwperceel in Maasbommel. Ditmaal moest een zogenoemde maiskneuzer het ontgelden.

Rond 21.30 uur werd met zo'n hakselaar de mais op het veld geoogst, toen een metalen pin de machine inschoot. De pin zat vastgebonden aan een maisplant. Het leidde tot schade aan de hakselaar. Openrijten en omhakken Het is de derde keer dat iemand moedwillig een boer het leven zuur maakt in Maasbommel. Eind vorige week werden 150 balen hooi opengesneden en ook werden rijen mais omgehakt, mogelijk met een kapmes. Van het laatste vandalisme is bekend dat het gebeurde in een veld aan de Dijkgraaf de Leeuwweg/Sluissestraat. De politie zoekt naar mensen die verdachte voertuigen of personen hebben gezien rond de eerder genoemde straten en de Putstraat en de Wolderweg. Zie ook: Maisveld vernield met groot mes, naast veld met opengereten hooibalen

Zie ook: Maisveld vernield met groot mes, naast veld met opengereten hooibalen

Vandaal slaat toe: 150 hooibalen vernield in één nacht