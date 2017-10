Gelredag 28 oktober - Engelanderholt bij Beekbergen

ARNHEM - Op zaterdag 28 oktober nemen de Ridders van Gelre u mee naar een van de belangrijkste plekken van het middeleeuwse Gelderland: de Engelanderholt bij Beekbergen. Op deze schitterende plek, midden in de natuur, kwam de hertog van Gelre met zijn edellieden samen om recht te spreken. Van 10.00 tot 12.00 uur ontvangen we u in het dit mooie gebied van Geldersch Landschap en Kasteelen.

Foyer Riant is het startpunt van deze historische ontdekkingstocht door de natuur: Bruggelerweg 4 in Beekbergen. Daar kunt u archeologische vondsten uit het gebied bewonderen, zelfs een kruik waar de hertog misschien wel uit gedronken heeft.

De deskundige Ciska van der Genugten geeft u een korte inleiding over het historische belang van het Herenhul en over de rechtspraak in de middeleeuwen. Daarna kunt u zelfstandig het Engelanderholt ontdekken, maar er vertrekken ook een vijftal wandelingen onder leiding van een enthousiaste gids. Het gebied is lastig toegankelijk voor mensen die moeilijk ter been zijn of in een rolstoel zitten.

Hier kwamen hertog en edelen bijeen voor klaringen

Vanaf de 13e eeuw is de Hoge Bank van het Veluws landgericht gevestigd op het Herenhul, nu is het een mooie open plek in het bos. De hertog kwam hier samen met zijn edelen om recht te spreken oftewel klaringen te houden. De plek is in heel Gelre bekend, Engelanderholt is eeuwenlang synoniem voor deze rechtspraak en dus niet alleen de naam van het bos waar u op deze Gelredag doorheen zult lopen.

Ervaar de rechtspraak in de 16e eeuw

Voor een zitting van het gerecht aan het eind van de 16e eeuw wordt een klaarbank gebouwd. Dat was een geheel van enorme houten banken, een paar verdiepingen hoog, met op de hoogste plek de zetel van de hertog.

Er is een oude tekening van bewaard gebleven en speciaal voor de Gelredag gaat het Thomasgilde iets van die oude glorie in ere herstellen. Zodat u, op de plek waar eeuwenlang recht gesproken is, kan ervaren hoe het moet zijn geweest om in vroeger tijden voor hertog en zijn edelen te moeten staan. Een unieke kans, komt dat zien!

Bezoekadres: Foyer Riant, Bruggelerweg 4, Beekbergen