'IJsberen erg enthousiast': Nijmeegs ijs naar Ouwehands

Foto: Ouwehands Dierenpark (Tess Nillessen)

NIJMEGEN - Dierendag viel dit jaar een dag vroeger voor de ijsberen in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Zij kregen dinsdag 11 kuub ijsschraapsel van het Triavium in Nijmegen. De ijsberen doken er meteen in om te gaan spelen.

'Het was super', vertelt ijsmeester Jelle van Beek van het Triavium. 'De ijsberen en de verzorgers waren erg enthousiast. En daar worden wij weer enthousiast van. Het was prachtig om te zien.' Vrachtwagen vol ijs Van Beek vertelt dat het een dag voor Dierendag is gedaan omdat dat logistiek beter uitkwam. 'Er kwam vanochtend een vrachtwagen met een containerbak van een vaste leverancier van Ouwehands. Die heeft het ijsschraapsel opgeschept en ernaartoe gebracht.' En dat gebeurde allemaal zonder koeling, zegt de ijsmeester: 'Het ijs is niet een, twee, drie weg. Het was denk ik 12 kuub en nog 11 kuub toen het er was.' Elke dag wordt 12 kuub ijs van de ijsvloer gehaald. (tekst gaat door onder de foto) Foto: Ouwehands Dierenpark (Tess Nillessen) Voor de ijsberen was het ijs nieuw. Ze krijgen weleens vis of fruit in een blok ijs, maar niet een berg ijs waarin ze een hol kunnen graven. 'Misschien wordt een traditie', lacht Van Beek. 'We zullen het niet elke week gaan doen, maar misschien weer aan het einde van het jaar. We staan zeker open voor een vervolg.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl