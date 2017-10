Schaars geklede Roxanne (19) uit Teuge prijkt op Boerinnen Kalender

TEUGE - Roxanne Pas uit Teuge staat dit jaar op de ondeugende Boerinnen Kalender. Zij is pas 19 jaar en wist als enige Gelderse op de agrarische pin-up kalender te komen. Op de zevende uitgave van de kalender staan in totaal vijftien schaars geklede boerinnen.

De Boerinnen Kalender is in 2011 naar eigen zeggen in het leven geroepen om het 'lompe' imago van boerinnen op te vijzelen.

Wie de Boerinnen Kalender op de werkplaats of in de stal wil ophangen moet nog even geduld hebben. De kalender wordt vrijdag officieel gepresenteerd in Wilp. Dan verruilen de boerinnen hun overalls, stallen en dieren voor de rode loper en een avondjurk.

Daarna is de kalender online te koop. Als sneakpreview hebben wij de foto van Roxanne al weten te bemachtigen.

Foto: Boerinnen Kalender / Eline BonBekijk hier een sneakpreview van alle boerinnen op YouTube.