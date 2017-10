'Het is één groot feest!', Marco draait de beste gehaktballen van het land

EPE - Een balletje gehakt in de jus, dat slaat niemand af. Maar de ene bal is de andere niet, weet ook Marco Jurriëns van Keurslager Horst uit Epe. De slager won de wedstrijd Lekkerste Bal Gehakt 2017 van branchevereniging Koninklijke Nederlandse Slagers. Jurriëns stond voor de eerste keer in de finale.

'Het is echt fantastisch als je zo'n prijs mag winnen', vertelt slagersvrouw Yvonne Jurriëns tegen Rob Kleijs op Radio Gelderland. 'Je weet op een gegeven moment dat je van de 170 deelnemers bij de laatste 10 zit, dus dat is al fantastisch', zegt ze.

Maar ook als je bij de beste 10 zit, is het nog spannend wie er gaat winnen. 'Het deelnemersveld van de laatste 10 ligt zó dicht bij elkaar. Wij kregen een 9,8 voor onze bal, maar ik weet dat de 9,6 al buiten de top 10 viel. Het aftellen van nummer 10 naar 1 is dan wel erg spannend.'

Zoals bij oma

De grote vraag is natuurlijk: wat is het geheim? 'Het is eigenlijk heel eenvoudig, en dat geldt voor alles. Als je maar pure, echte en verse ingrediënten gebruikt. Zonder allerlei toevoegingen die gewoon niet nodig zijn. Een bal gehakt is eigenlijk gewoon varkensvlees, rundvlees, kruiden, een klein beetje zout en lekker braden. Dan heb je gewoon de lekkerste bal. Zoals oma 'm vroeger maakte.'

Taart en bonbons

Je zou denken dat de maker van de lekkerste gehaktbal de kruiden angstvallig geheim houdt, maar Yvonne Jurriëns heeft er geen probleem mee om ze te delen. 'Peper, zout, foelie, beetje kruidnagel, beetje nootmuskaat, dat zijn eigenlijk de belangrijkste ingrediënten voor een bal.'

Keurslager Horst had het dinsdagochtend extra druk. 'We zijn heel vroeg begonnen met het produceren van de gehaktballen en elke klant neemt gewoon ballen mee. Mensen zijn zo blij voor je, klanten zijn heel gelukkig. Ze komen met taarten, bonbonnetjes, bloemen en planten. Het is echt één groot feest!', zegt Jurriëns.