Herdenking voor gedode prostituee Bianca

AMSTERDAM - De belangenvereniging voor sekswerkers Proud houdt deze dinsdagmiddag een herdenking voor de gedode transgender Bianca. Zij werd vrijdag halfnaakt gevonden in een woning in Arnhem.

Dinah Bons, zelf transgender en bestuurslid bij Proud, vertelt dat de bijeenkomst besloten is en vooral bedoeld om transgender-sekswerkers een hart onder de riem te steken. De bijeenkomst vindt plaats in Amsterdam.

Kwetsbare groep

De Venezolaanse Bianca (32) was prostituee en volgens Bons zijn mensen die zowel transgender zijn als werkzaam in de prostitutie een zeer kwetsbare groep: 'Iedere 21 uur komt er ergens ter wereld een transgender om het leven. Dat gebeurt veel in Zuid-Amerika, in Azië, ja overal eigenlijk. Van deze transpersonen is 80 tot 90 procent sekswerker.'

De politie is nog bezig met het onderzoek naar Bianca. Voor haar dood is nog niemand aangehouden.

Op 20 november is de Transgender Day of Remembrance, een dag waarop internationaal wordt stilgestaan bij al deze doden. In november zal Proud in Nederland het voortouw nemen bij de herdenking, met daaraan gekoppeld een conferentie over sekswerk en veiligheid.

