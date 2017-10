Pas geopende frietzaak staat alweer in de etalage

Foto via Marktplaats

NUNSPEET - Friethuys in Nunspeet is pas sinds december open, maar de eigenaren willen er nu alweer vanaf. De zaak wordt sinds enige tijd te koop aangeboden op Marktplaats.

In de advertentie staat dat het de eigenaren boven het hoofd is gegroeid. 'Met drie bedrijven en twee opgroeiende kinderen is het ons teveel geworden.' Voor 125.000 euro verruilt de zaak van eigenaar.

De friet van het Friethuys werd dit voorjaar door het AD beoordeeld met een 9. Daarmee eindigde de zaak op plaats 28 in de jaarlijkse friettest.