Dames Orion willen als vereniging stap maken

ULFT - De dames van Seesing Personeel Orion willen dit óf volgend seizoen als vereniging de stap naar de Eredivisie maken. De volleybalsters uit Doetinchem werden vorig seizoen derde in de Topdivisie en dromen voor dit jaar van een nog beter resultaat.

'Ik vind het heel gevaarlijk om nu te zeggen dat wij de ambitie hebben om kampioen te worden, ik denk dat wij wedstrijd voor wedstrijd moeten spelen', stelt trainer Eric Robbers over de doelstellingen van dit seizoen. 'Dan zien wij rond de kerst wel waar we staan en of we echt de klap kunnen maken naar de Eredivisie. Maar dan moet ook de vereniging zich mee-ontwikkelen en als beide synchroon lopen dan kunnen we dit of anders volgend jaar die stap maken.'

De selectie heeft met de terugkeer van Annemiek ter Beest nieuwe Eredivisie-ervaring in de ploeg. 'Ik heb mijn hele leven hier gevolleybald en ben twee jaar weggeweest, dus het voelt als vanouds', zegt Ter Beest na haar uitstap naar het Apeldoornse Alterno. 'De club is gegroeid, maar de meiden zijn er allemaal nog en dat is erg leuk terugkomen. Ik heb veel geleerd in de Eredivisie en hoop nu hier mijn steentje bij te dragen.'

De mannen van Orion spelen al langere tijd in de Eredivisie. Het team van de nieuwe trainer Redbad Strikwerda verloor afgelopen zondag de strijd om de Supercup tegen Abiant Lycurgus.