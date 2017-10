'Belangrijke schakel' Patrick Pothuizen langer bij NEC

NIJMEGEN - Patrick Pothuizen is ook volgend seizoen assistent-trainer bij NEC. De Nijmeegse eerstedivisionist heeft zijn lopende contract opengebroken en met een seizoen verlengd tot 1 juli 2019.

Pothuizen voetbalde twaalf seizoenen voor NEC. 'Potje' werkt al jaren bij de club, eerst als teammanager en later als assistent-trainer van Ron de Groot bij de beloften. Dit seizoen is hij assistent bij het eerste elftal.

'Patrick is een talentvolle trainer en een echte NEC'er die zich vol passie inzet voor onze mooie club. We zien in hem een belangrijke schakel in de plannen voor de komende jaren', stelt technisch directeur Remco Overzier.