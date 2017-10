ELBURG - Een scooterrijdster kwam dinsdagmorgen lelijk ten val in Elburg. Bij een aanrijding met een auto raakte de bestuurster gewond.

Rond 9.15 uur reed de vrouw over de Flevoweg. Een afslaande auto zou haar over het hoofd hebben gezien. De scooter heeft fikse beschadiging. Hoe ernstig de verwondingen van de vrouw zijn is onbekend.

Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.