Deze school staakt niet: 'We vinden het een veel te zwaar middel'

Foto: Google Street View

ARNHEM - Op een dag waarop bijna alle basisscholen in Gelderland staken, is basisschool De Rank in Arnhem een vreemde eend in de bijt. De evangelische basisschool voert wel actie, maar gaat in tegenstelling tot de andere scholen niet dicht.

Directeur Erik Hendriksen: 'We voeren wel actie, maar vinden dichtgaan een veel te zwaar middel. Vooral naar de ouders en leerlingen toe.' In juni staakten de scholen al door een uur later te beginnen. Het zit Hendriksen dwars dat er alweer een nieuwe staking werd gepland voordat het demissionair kabinet kon reageren op deze staking. Les in het winkelcentrum Er wordt donderdag geen les gegeven op school, maar in het winkelcentrum Rijkerswoerd. Terwijl Hendriksen groep 7/8 les geeft, wordt er aan omstanders gevraagd om te helpen met overhoren en nakijken om op deze manier de werkdruk te verlagen. Daarnaast maken leerlingen de wijk schoon. Zie ook: Help! Waar moet je heen met je kinderen als de leraren staken?

