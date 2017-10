Geen misdrijf bij vermissing vrouw met kinderen

TIEL - De politie gaat er niet vanuit dat de vermiste Ayan en haar kinderen slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Op 10 september is de moeder van de kinderen voor het laatst gezien in Tiel. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

De 28-jarige Ayan bracht die dag met haar kinderen Hatice (3) en Ahmed (2) een bezoek aan haar moeder in zorgcentrum Lingewaarde in Tiel. Het is een raadsel waar ze daarna is geweest.

Zorgen om de kinderen

In het huis van Ayan is onderzoek gedaan. De politie heeft daar niets kunnen vinden dat wijst naar een verblijfplaats. 'Zolang we niet weten of de kinderen een goed onderdak en de nodige verzorging krijgen, maken we ons zorgen', aldus de politie.

Na een uitzending van het Omroep Gelderland-programma Bureau GLD kwamen vijf bruikbare tips binnen. Die worden onderzocht.

