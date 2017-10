Joey 'Ernems trots' Hartkamp uitgeroepen tot talent van het jaar

ARNHEM - De Arnhemse zanger Joey Hartkamp is in de prijzen gevallen bij de Buma NL Awards. Hij werd verkozen tot grootste talent van het jaar.

Hartkamp had dit jaar succes met het catchy Vitesse-nummer Ernems trots, dat speciaal werd gemaakt voor de bekerfinale van de Arnhemse club. Het lied werd geproduceerd met zijn vader Emile Hartkamp.

Afgelopen zomer verscheen zijn single Ik vind je sexy.

(tekst gaat verder onder de video's)

Er gingen meer prijzen naar Gelderland tijdens de Buma Awards. Gordon Groothedde uit Zutphen deelde als producer mee in het succes van Marco Borsato en Matt Simons. De zangers kregen de award 'meest succesvolle single' in de categorie populair voor hun nummer Breng me naar het water.

De prijs voor beste 'muzikale snelkookpan' was voor Belinda Kinnaer. In de snelkookpan zetten artiesten en producers in één dag een nummer in elkaar.