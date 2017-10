Man die uit brandende auto werd gered komt uit Vaassen

VAASSEN - De automobilist die maandagavond gewond raakte bij een ongeluk op de A12, is een 46-jarige man uit Vaassen. Hij botste achter op een vrachtwagen, waarop het voertuig meteen in brand vloog.

Door de klap zat de auto van de man vast aan de vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur zette zijn truck aan de kant en redde samen met een omstander de automobilist uit de vlammen. Het gaat om een 19-jarige vrachtwagenchauffeur uit Oss.

Het slachtoffer is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. Beide bestuurders hadden niet gedronken. Wat de oorzaak is van het ongeluk wordt nog onderzocht.

Zie ook: Vrachtwagenchauffeur redt automobilist uit brandende auto