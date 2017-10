Ouders gaan elkaar te lijf op schoolplein: een gewonde

DOETINCHEM - Op het schoolplein van de Canadaschool in Doetinchem zijn maandagmiddag ouders met elkaar op de vuist gegaan. De vechtpartij gebeurde in het bijzijn van andere ouders en leerlingen van de school.

Volgens de politie ging het om een conflict in de relationele sfeer waar meerdere personen zich mee gingen bemoeien. Omstanders hebben de vechtersbazen uit elkaar gehaald.

Een persoon raakte gewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon na controle weer naar huis. De politie gaat aan de betrokkenen vragen wat er precies is gebeurd. Er is nog niemand aangehouden.

Wilde verhalen

De directeur van de school reageerde in een brief aan de ouders: 'We betreuren het enorm dat het op schoolterrein heeft plaatsgevonden, maar we konden dit niet voorkomen.'

De school gaat het incident woensdagochtend met de leerlingen bespreken. Een groot deel van hen heeft de vechtpartij meegekregen omdat het incident zich net na het einde van de lesdag afspeelde. De directeur wil voorkomen dat de kinderen geconfronteerd worden met wilde verhalen.

Op de Canadaschool in Doetinchem zitten ongeveer 230 leerlingen.