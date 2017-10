Vermissing Anne Faber: 'Ongeluk lijkt niet voor de hand te liggen'

ARNHEM - De politie gaat er op dit moment niet vanuit dat de vermiste Anne Faber een ongeluk heeft gehad. 'Dat lijkt niet voor de hand te liggen', zei politiewoordvoerder Bernhard Jens maandag in het tv-programma Pauw. 'Anders hadden we haar fiets toch wel ergens aangetroffen.' De 25-jarige Anne, die in Arnhem opgroeide, wordt sinds vrijdagavond vermist.

Jens benadrukt wel dat nog steeds met alle scenario's rekening wordt gehouden. Een ongeluk als gevolg van het slechte weer wordt ook niet uitgesloten. Vrijdagavond waren er veel regen- en onweersbuien in de regio waar Anne verdween.

Anne vertrok vrijdag aan het einde van de middag met haar fiets vanuit Utrecht. Ze liet aan het begin van de avond aan haar vriend weten dat ze in Hollandsche Rading was. Een half uur later kreeg haar vriend een selfie, die was gemaakt in Baarn.

Het is het laatste teken van leven van Anne. Berichtjes die later op de avond via WhatsApp naar haar telefoon werden gestuurd, zijn niet meer gelezen.

Vrijwillig verdwijnen

Maandag heeft de politie met acht honden gezocht in een gebied aan de oostkant van Soest, omdat de telefoon van Anne daar voor het laatst verbinding maakte met een telefoonmast. Familie en vrienden zochten dezelfde dag in het bosgebied bij Paleis Soestdijk in Baarn, maar zonder resultaat.

De politie zegt geen signalen te hebben dat Anne vrijwillig een tijdje wilde verdwijnen.

