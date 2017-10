Ellende op A50 trekt langzaam bij; rijbanen weer open

ARNHEM - Het was geen pretje vanochtend op de A50. Tussen Renkum en Heteren zaten twee rijstroken dicht na een ongeval met een vrachtwagen en twee legervrachtwagens. Inmiddels lossen alle files op.

Alleen tussen knooppunt Ewijk en Heteren staat nu nog ruim 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Elders betreft het enkele kilometers, zoals tussen de knooppunten Beekbergen - Hoenderloo en Grijsoord - Renkum.

Op verschillende delen in de richtingen Oss - Arnhem en Apeldoorn - Arnhem was deze morgen een deel van de weg afgesloten of stonden er (kijkers)files, wat tot chaos leidde.