Auto vliegt over de kop, bestuurder gewond

Foto: Omroep Gelderland

NIJKERK - Op de Barneveldseweg in Nijkerk is maandagavond een ongeluk gebeurd. Er waren drie auto's bij het ongeluk betrokken. Een auto sloeg over de kop en de bestuurder van het voertuig raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 22.45 uur vlakbij de Bulderweg. Twee auto's botsten op elkaar, vervolgens sloeg een van de auto's over de kop. De auto die op de kop tot stilstand kwam, raakte meerdere bomen langs de kant van de weg. Er werd ook een derde auto werd ook geraakt. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl