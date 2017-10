Defensie vloog met drone bij Zwarte Cross

LICHTENVOORDE - De politie heeft bij de Zwarte Cross een drone van defensie ingezet om de verkeersstromen rondom het grote evenement in goede banen te leiden. Defensie hielp de politie op aanvraag van de burgemeester.

Het is de eerste keer dat er een drone van defensie bij een dergelijk evenement is ingezet. De politie benadrukt dat de zogenoemde Raven alleen bedoeld was om een actueel beeld van de verkeerssituatie te geven en dus niet boven het terrein van het evenement heeft gevlogen of mensen in beeld heeft gebracht.

Normaal gebruikt de politie een drone van Rijkswaterstaat, maar deze heeft een veel beperkter bereik. Rijkswaterstaat zette overigens zelf ook een drone in.

Verkeersregelaars aansturen

De dronebeelden van defensie werden live bekeken in de commandoruimte van het team dat zich met het regelen van het verkeer bezig hield. Met de informatie die de drone doorgaf, konden verkeersregelaars worden aangestuurd.

Zo kreeg de politie een melding dat er gevaarlijke situaties ontstonden door een verkeersopstopping. 'Normaal zouden we er een motorrijder naartoe sturen, die doorgeeft wat er speelt. Nu was de drone er binnen vijf minuten en konden we verkeersregelaars snel aansturen', aldus een woordvoerder van de politie.

De dronebeelden zijn inmiddels vernietigd.