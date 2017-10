Vrachtwagenchauffeur redt automobilist uit brandende auto

De vrachtwagen was geladen met veertig ton asfalt. Het voertuig was net de weg opgedraaid vanaf de andere kant van de snelweg, waar men bezig is met wegwerkzaamheden, toen de auto achterop de vrachtwagen reed. De auto bleef aan de vrachtwagen vast hangen en vervolgens vlogen beide voertuigen in brand.

Daarop reed de vrachtwagenchauffeur naar de vluchtstrook en wist hij de bestuurder van de auto uit de wagen te halen. Die persoon is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten waren massaal op de plek van het ongeluk aanwezig.

De A12 tussen Wageningen en Oosterbeek richting Arnhem was enige tijd dicht omdat er een traumahelikopter moest landen. Inmiddels is er weer een rijstrook open. Volgens de politie is het een ravage op de weg en gaat het nog tot middernacht duren voordat de weg weer helemaal vrij is.