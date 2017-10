Ongeluk op A2 bij Zaltbommel: één rijstrook open

ZALTBOMMEL - Door een ongeluk op de A2 richting Utrecht is ter hoogte van de brug bij Zaltbommel alleen de rechterrijstrook open.

Volgens Rijkswaterstaat zijn er meerdere auto's en een vrachtwagen bij betrokken. De oorzaak is niet bekend. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 21.30 uur weer helemaal open is.

Er is een omleiding ingesteld. Verkeer naar Utrecht gaat via knooppunt Empel over de A59, A27 en A15.