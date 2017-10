Loverboyslachtoffer Sameena loopt 100 kilometer hard

ARNHEM - 100 kilometer hardlopen. Dat is wat de 26-jarige Sameena van der Mijden uit Arnhem dinsdag gaat doen. Ze vraagt aandacht voor mensenhandel en prostitutie. Zelf werd zij vijf jaar geleden het slachtoffer van een loverboy die haar twee jaar lang dwong om seks te hebben met zijn vrienden.

Via haar werk bij een dancefestival leert Sameena vijf jaar geleden de jongen kennen. 'Al snel merkte ik dat hij veel controle wilde hebben over mij. Hij wilde weten wanneer ik klaar was met werken en wat ik aan het doen was. Ik was dat niet gewend, maar het was mijn eerste relatie. Ik had geen vergelijkingsmateriaal.'

'Ik had geen keus'

Langzaam maar zeker wordt de situatie gewelddadiger. 'Eerst leende ik hem 20 euro, maar dat werd steeds meer, tot hij mijn salaris helemaal toe-eigende. Ook was hij steeds boos en agressief en sloeg hij mij. Hij nodigde vrienden uit en dwong mij om seks met hen te hebben. Ik had geen keus...'

Sameena weet de situatie na twee jaar te ontvluchten en vindt een kamer in Den Bosch. 'Ik woonde in een studentenhuis met mensen die vrienden over de vloer hadden, bezig waren met sporten en studeren. Dat wilde ik ook. Ze waren een voorbeeld voor mij.'

'Ik vond hardlopen verschrikkelijk'

Sameena start met haar verpleegopleiding HBO-V in Arnhem en begint met hardlopen. 'In het begin vond ik het verschrikkelijk. Het rondje om de plas van anderhalve kilometer, daar deed ik een uur over. Toch bleef ik hardlopen, om structuur in mijn leven te krijgen.'

Drie jaar lang blijft Sameena hardlopen op haar gewone schoenen, gekocht bij een goedkope schoenengigant. Steeds harder, steeds langer. 'Ik loop pas sinds tweeëneenhalf jaar op hardloopschoenen.' Inmiddels loopt Sameena marathons. Haar verste afstand ooit gelopen is 51 kilometer. Tot nu toe, want dinsdag staat de 100 kilometer op de planning. Om aandacht te vragen voor mensenhandel en gedwongen prostitutie.

Niet meer bang

Sameena start om 4.30 uur in Maarsen. Ze loopt via Utrecht, Amersfoort, Ede, Arnhem naar Wageningen, waar zij tussen 16.00 en 16.30 uur hoopt te finishen. Diverse hardlopers vergezellen haar op stukken van haar monstertocht. Vanaf Wageningen en Ede lopen studenten van de WUR met haar mee, om haar aan te moedigen op de laatste etappe.

Sameena is niet meer bang voor haar loverboy. 'Ik weet niet wat er gebeurt als ik hem tegenkom, maar ik heb niet meer die angst van toen. Het hardlopen heeft mij geholpen om me sterker te voelen.'