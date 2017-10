Verdachte onwel, rechtszaak uitgesteld

April dit jaar, de hulpdiensten zijn uitgerukt na een melding over een steekincident. Foto: ViWa Media

ARNHEM - De man die verdacht wordt van het doodsteken van de ex-vriend van zijn vrouw, is maandag onwel geworden in de rechtbank. De rechtszaak is uitgesteld.

De Wageninger van 42 werd onwel tijdens een schorsing van de zaak. 'Het was niet verantwoord door te gaan', zegt een woordvoerder van de rechtbank. De 38-jarige ex-vriend van zijn vrouw werd in april zwaargewond aangetroffen op straat. Hij is nog gereanimeerd, maar hij overleed kort erna.