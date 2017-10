Wagenings erezilver voor wereldkampioen Annemiek van Vleuten

WAGENINGEN - Annemiek van Vleuten is maandagavond gehuldigd in haar woonplaats Wageningen. Ze kreeg van burgemeester Van Rumund het Wagenings erezilver.

De 34-jarige wielrenster werd twee weken geleden in het Noorse Bergen wereldkampioen tijdrijden en kende een topseizoen. Maar dat is nog niet ten einde, want de Wageningse wil zich nu laten zien op de baan. Haar ambitie is deelname aan het WK in Apeldoorn volgend jaar.

'Mooi dat je dit jaar zo succesvol was. Je kon eigenlijk niet meer verliezen, was mijn indruk', zo prees burgemeester Van Rumund haar. 'Die tijdrit in Bergen was appeltje eitje. We hadden het gevoel van gerechtigheid. Je hebt in dat shirt geslapen, dat is net als bij burgemeesters met hun ambtsketen. Je bent een hele goede ambassadeur van Wageningen.'