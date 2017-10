Schlagerkoning Heino naar GelreDome

Heino als jurylid van Deutschland sucht den Superstar. Screenshot RTL Duitsland

ARNHEM - De wereldberoemde Duitse schlagerzanger Heino treedt op 11 november voor het eerst in zeer lange tijd weer op in Nederland. Samen met zijn eigen orkest is hij te zien tijdens de eerste editie van Wunderbar Das Bierfest in GelreDome in Arnhem.

Heino (78) werd beroemd met hits zoals Blau Blüht der Enzian, La Montanara en Die Schwarze Barbara. Hij nam meer dan 1000 liedjes op en verkocht meer dan 50 miljoen platen. Heino draagt altijd een donkere zonnebril. Ooit had Heino die nodig vanwege een oogziekte, nu is die bril - samen met zijn blonde haren - zijn handelsmerk. Wunderbar Das Bierfest is volgens de organisatie het grootste bierfeest van Nederland. Behalve Heino treden onder anderen Jan Smit, Wolter Croes en Dennie Christian op. Zie ook: Dennie Christian en Jan Smit op bierfeest in GelreDome

Erica uit Buren laat de zon schijnen voor schlagerzanger Heino Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl