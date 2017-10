Molen Hattem staat nog wel even stil

HATTEM - Liefhebbers van molen De Fortuin in Hattem moeten geduld betrachten. Het duurt nog wel even voordat de wieken weer draaien, zegt de gemeente.

Een week geleden werden de vier weken stilgezet, omdat er ernstige roestvorming is geconstateerd aan de roeden.

De gemeente is er nog niet uit hoe ze de problemen moet oplossen, zegt een woordvoerster maandag. Bovendien zit er een prijskaartje aan. Eén ding is zeker: de kosten komen voor rekening van de gemeente. 'De molen is namelijk van ons.'

