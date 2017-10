Putten herdenkt razzia 1944

Foto: Mirjam de Boer Foto: Mirjam de Boer

PUTTEN - Putten heeft maandagavond herdacht dat de Duitse bezetters in 1944 bij een razzia 659 mannen uit het dorp oppakten. De mannen werden de volgende dag afgevoerd naar concentratiekampen, terwijl de Duitsers meer dan 100 huizen in de gemeente in brand staken.

Van de afgevoerde mannen kwamen er na de Tweede Wereldoorlog 48 terug, van wie er vijf korte tijd later alsnog overleden door de geleden ontberingen. De razzia was een vergeldingsactie voor een aanslag op 1 oktober op een auto met vier Duitse militairen. Daardoor overleed een officier. Kransen gelegd De herdenking maandag begon rond 19.00 uur bij het monument De Vrouw van Putten aan de Dorpsstraat. Burgemeester Lambooij legde samen met zijn echtgenote een krans namens het gemeentebestuur. Hierna volgden verenigingen en instellingen. Zie ook: De dagen die Putten nooit vergeten zal: een reconstructie van 1 en 2 oktober 1944 Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl