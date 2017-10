Fietsster overlijdt na aanrijding in Oosterbeek

De Wilhelminastraat in Oosterbeek. Foto: Google Street View

OOSTERBEEK - Een 91-jarige vrouw uit Oosterbeek is in het ziekenhuis overleden nadat zij vrijdag werd aangereden. Ze werd geraakt door een bestelbus en viel van haar fiets.

De vrouw fietste rond 14.00 uur op de Wilhelminastraat in Oosterbeek. De bestelbus stond aan de rechterkant van de weg geparkeerd, in de richting van de Jacobaweg. De bestuurder, een 46-jarige man uit de gemeente Rijssen-Holten, raakte de hoogbejaarde fietsster toen hij wegreed.

De vrouw kwam ten val en werd naar het Rijnstateziekenhuis in Arnhem gebracht. Daar is zij later overleden.

De bestuurder van de bestelbus is als verdachte gehoord, maar de politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Daarom vraagt zij getuigen zich te melden.