NEC niet blij, maar accepteert afwezigheid Kadioglu

NIJMEGEN - NEC moet vrijdag in de topper tegen Fortuna Sittard Ferdi Kadioglu missen, omdat hij geselecteerd is voor Oranje onder 19.

Dat komt nu extra slecht uit, omdat het beoogde alternatief op zijn positie als aanvallende middenvelder, Jari Schuurman, voorlopig is uitgeschakeld met een bovenbeenblessure. "Het is allebei vervelend", zegt technisch directeur Remco Oversier. "Maar we hebben een brede selectie en moeten dit kunnen opvangen. En voor spelers is het op zich prima als ze geselecteerd worden voor een nationaal team."

Dit seizoen worden er voor het eerst in vier jaar weer competitiewedstrijden in de eerste divisie gespeeld in interlandweekends. "We zijn er niet blij mee, maar moeten ons daar wel aan conformeren. Dat zijn afspraken die onderling zijn gemaakt al voordat NEC gedegradeerd was, dus daar heeft de club niet over kunnen meepraten. En dus moeten we het maar doen met de gevolgen daarvan. We kunnen dat opvangen en dat gaan we ook doen."