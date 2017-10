Huissen herdenkt bombardement, voor het eerst in oktober

HUISSEN - Huissen herdenkt deze maandagavond het bombardement dat op 2 oktober 1944 aan 98 burgers het leven kostte. Er is een herdenking in de stadskerk, waar Door Mom het gedicht Terugkeer heeft voorgedragen.

Bij de herdenkingsdienst waren zo'n zestig mensen aanwezig. Onder hen is de 89-jarige Wim Huisman. Hij heeft het bombardement overleefd.

Wim Huisman (midden) bij de herdenkingsdienst in Huissen (de tekst gaat onder de foto verder): Foto: Omroep Gelderland.

Na de herdenkingsdienst in de kerk was er een stille tocht naar het massagraf aan de Doelenstraat. Hier werden bloemen gelegd. Vervolgens was er mogelijkheid om na te praten in de Antonuskapel. Rond 20.00 uur is de plechtigheid afgesloten.

Het is de eerste keer dat het geallieerde bombardement op 2 oktober, de dag van het bombardement, wordt herdacht. Tot nu toe gebeurde dat altijd op 4 mei. Het is een initiatief van de Historische Kring Huessen en de Stichting Exodus.

