'Dood gevonden transgender lag halfnaakt in woonkamer'

Een kennis van Gladys verhuurde haar woning aan het slachtoffer, die zichzelf prostitueerde onder de naam Bianca. Toen de kennis het pand niet in kon, gingen ze daar samen naartoe.

'Toen keek ik met mijn vriendin door de voorruit', vertelt Gladys. 'Er was een heel klein stukje waar je doorheen kunt kijken. Het huis was sowieso rommelig. Dat zagen we als eerste. We moesten goed kijken om een lijk te zien. Dat hebben we duidelijk gezien. Het zag er niet prettig uit.'

Dader was uit op geld

Gladys belt meteen de politie, die ook deze maandag nog onderzoek doet in de woning. Een auto werd meegenomen, waarschijnlijk voor onderzoek. Gladys denkt dat de dader uit was op geld en dat Bianca zich niet meteen overgaf.

'Ik denk dat ze heeft gevochten voor haar leven', zegt Gladys. 'Het bloed zat in de gang, tot bij de voordeur. Er moet wel een soort gevecht zijn geweest, denk ik.'

Kijk hier naar de reportage: (de tekst gaat verder onder de video)

Familie komt over vanuit Venezuela

Volgens Gladys is familie van Bianca vanuit Venezuela overgekomen om het lichaam te identificeren, maar de politie wil dit niet bevestigen. Zelf slaapt Gladys slecht door de gruwelijke ontdekking.

'Het is niet prettig slapen, want je weet natuurlijk niet wie de dader is', vertelt Gladys. 'Hij is nog niet gepakt. Dan haal je je natuurlijk allerlei rare gedachtes in je hoofd. Dus slapen gaat best wel moeilijk. Ik heb steeds het gevoel dat iemand naar mij kijkt.'