Racen op grasmaaier moet leerlingen over de streep trekken

Wie bij grasmaaierracen denkt aan een karretje waarop gepensioneerden hun gazonnetje bijwerken, heeft het mis. Deze machines met 65 tot 120 pk onder de 'motorkap' spuiten met ongelofelijke snelheden over het parcours naast groenschool Helicon aan de Energieweg in Nijmegen.

'Toch weer wat te zaaien?'

Ad Rutters van de Stichting NK Gazonmaaierracen: 'Dit zijn toch mooie machines? Het zijn grasmaaiers, dus dat heeft toch alles met groen te maken. Waar wij komen is het groen en waar wij weg gaan en een demo hebben gegeven is al het groen weg...Dan hebben ze toch weer wat te zaaien?'

Ook andere opleidingen presenteerden zich deze maandag. Zo waren er op de ROC Nijmegen kwalificatiewedstrijden van de Skills Heroes vakwedstrijden. En op de locatie aan de Heijendaalseweg konden belangstellenden onder meer een kijkje nemen bij meubelmaken, timmeren, schilderen en CAD-tekenen.

'Ik vind het wel heel gaaf'

Ondertussen kijken op de Heliconschool twee meisjes gefascineerd naar de langsschietende grasmaaiers. Ze zitten al op deze school en doen de richting dierverzorging, maar voor een van hen is dat misschien toch niet de juiste keuze. 'Ik vind het wel heel gaaf', glundert ze. 'Nee, een ritje op de grasmaaier laten we wel aan de rest over', antwoordt haar vriendin desgevraagd. 'Nou?', lacht de eerste twijfelend.