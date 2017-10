Anne (25) al drie dagen vermist: zoekactie door vrienden en familie

Er werd gezocht in de omgeving van Paleis Soestdijjk en rond de Hilversumsestraatweg in Baarn. Faber verdween in die omgeving. RTV Utrecht schrijft dat er in het bos posters op bomen zijn geplakt met de oproep om naar Faber uit te kijken.

Bekijk hier de video die RTV Utrecht over de zoekactie maakte: (de tekst gaat verder onder de video)

Faber vertrok vrijdagavond op de fiets vanuit Utrecht. Daarna zou ze in Hollandsche Rading zijn geweest. Rond 18.50 uur stuurde ze een selfie naar haar vriend. Die foto werd gemaakt op de kruising van de Amsterdamsestraatweg met de Hilversumsestraatweg.

Alle scenario's mogelijk

Sinds vrijdagavond 19.45 uur heeft Faber de berichten op haar mobiele telefoon niet meer gelezen. De politie zegt dat er met alle scenario's rekening wordt gehouden. Er werkt een groot rechercheteam aan de zaak. Ook de fiets van de vrouw is nog niet gevonden.

De fiets van Anne Faber: (de tekst gaat verder onder de foto)

Foto: politie

De zoekactie, die werd gesteund door de politie 'om structuur aan te brengen', heeft tot nu toe weinig opgeleverd. Er werd een gele plastic tas gevonden, maar naar onderzoek bleek die geen verband te hebben met de vermiste vrouw. Wel is er een fietswiel gevonden dat nog door de politie wordt onderzocht.

Afgelopen weekend werd er ook al naar de vrouw gezocht. Zo werd een politiehelikopter met warmtecamera ingezet. Ook deze acties leverden niets op.

Speciaal tipformulier

Mensen die Anne Faber mogelijk hebben gezien, worden verzocht om contact met de politie op te nemen. Wie informatie heeft over bijvoorbeeld haar fiets of de rugzak die ze mogelijk bij zich had kan een foto of filmpje inzenden, voorzien van een precieze plaatsaanduiding. Daarvoor is op de website van de politie een speciaal tipformulier gemaakt.