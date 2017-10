Politie vindt wietplantage vlak bij basisschool

Foto: Omroep Gelderland

WARNSVELD - In Warnsveld is maandag een wietplantage in een woning aan het Vijverpad opgerold. Dat bevestigt de politie. Eén verdachte is aangehouden. Het adres is vlak bij een basisschool, CBS Arcade.

De politie ging kijken na een anonieme melding. Agenten troffen zo'n 500 hennepplanten aan. Die zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Volgens de politiewoordvoerder is het mogelijk dat er meer mensen als verdachte worden gehoord in deze zaak.