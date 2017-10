Plukon bouwt nieuwe fabriek in Wezep

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Pluimveeverwerkingsbedrijf Plukon Food, bekend van het kipmerk Friki, bouwt een nieuwe fabriek in Wezep. In maart woedde er brand in de fabriek.

Het pand brandde toen niet volledig af, maar door de enorme rookontwikkeling was de schade uiteindelijk zo groot dat er een nieuwe fabriek moet komen. De herbouw kost zo'n 25 miljoen euro en naar verwachting is de nieuwe fabriek volgend jaar klaar. Plukon maakte in Wezep kant-en-klare maaltijden en bewerkte kipproducten voor onder meer supermarkten. Direct na de brand konden die ook enkele dagen niet worden geleverd. De productie werd echter snel weer opgepakt. De circa 375 medewerkers van de vestiging konden tijdelijk aan de slag op andere locaties. Plukon is een groot internationaal bedrijf waar meer dan 5000 mensen werkzaam zijn. In de slachterijen van Plukon worden wekelijks miljoenen kippen geslacht. De omzet bedroeg vorig jaar ongeveer 1,4 miljard euro. Zie ook: Nog dagenlang schoonmaken na brand bij pluimveeverwerker Plukon

Vuur laait op bij Plukon Zie ook: Nog dagenlang schoonmaken na brand bij pluimveeverwerker Plukon