900 euro kwijt na pindiefstal; dader draagt opvallende ring

WAGENINGEN - Op 28 april wordt een vrouw in Wageningen slachtoffer van een diefstal van een pinpas. Even later is er al 900 euro van haar rekening gehaald.

Waarschijnlijk is de pinpas gestolen toen de vrouw aan het winkelen was, ondanks dat haar portemonnee onderin haar tas zit, lukte het toch om de portemonnee te ontvreemden. 900 euro kwijt Even later wordt er met de pinpas 900 euro van de rekening gehaald. Van die pintransactie is beeld, maar het is een uitdaging om de man te herkennen aangezien hij zich goed heeft vermomd. Wel vallen bepaalde accessoires op. Zo draagt de man een opvallende ring om zijn pink en draagt hij een opvallend groot hortloge. Herkent u de man? Bel dan met 0900 8070 - of meld via Meld Misdaad Anoniem (0800 7000). Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl