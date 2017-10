Inbraak hotel Vierhouten

In de vroege ochtend van 17 april breken drie mannen in bij hotel De Foreesten in Vierhouten. Ze hebben zich goed vermomd om niet te worden herkend. Een van de mannen loopt achter de balie langs, maar dan lijkt het er op dat het alarm afgaat, de twee mannen rennen weg en ook de derde man neemt de benen. Ze rennen weg, met geld en sleutels.

Schade

Naast de twee honderd euro hebben de inbrekers veel sleutels meegenomen, daardoor moest het hotel alle sloten vervangen. Ook de kluis is flink beschadigd.

Signalementen

Inbraak Vierhouten

Dader 1

blanke huidskleur,

ongeveer 1.80 lang

droeg een grijze spijkerbroek

zwarte jas met capuchon en een witte rits

had een grijze sjaal voor zijn neus en mond

Dader 2

blank

ongeveer 1 meter 85

bruinige ogen

ietwat hoekige neus

droeg een zwarte jas met blauwe mouwboorden en witte strepen

donkerkleurige broek

zwarte handschoenen

zwarte schoenen met witte vlakken aan de zijkant

Dader 3

blank

1 meter 80

droeg een blauwe jas met capuchon en witte rits

blauwe spijkerbroek

zwarte handschoenen

zwarte schoenen

Tips

Politie: 0800-6070 Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.