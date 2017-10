Van wie is deze trouwring?

ARNHEM - In je bak vol boutjes en moertjes op zoek gaan naar een ring voor om een waterpijp en dan een gouden trouwring van een onbekende vinden. Dat overkwam Theo van de Heuvel uit Wijchen.

Eens in de twee jaar zoekt Van de Heuvel zijn bak vol klein gereedschap uit als deze te vol dreigt te worden, zo ook een paar weken geleden. Deze bak wordt al sinds 1975 bijgehouden en aangevuld, dus er zit aardig wat in.

'Ik was naar iets aan het zoeken en ik dacht: o, dat is een klemring voor een klemkoppeling, dus ik pak die ring', vertelt hij in het Radio Gelderland-programma Op de koffie. 'De ring leek mij te zwaar voor een klemring, dus ik kijk er eens goed naar en het bleek een trouwring te zijn. In de binnenkant staat Lily 07-06-1965. En waar die vandaan kon komen: ik heb geen enkel idee!'

Van den Heuvel kan slechts gissen: 'Het kan zijn door overerving uit de schuur van mijn vader, die woningstoffeerder bij V&D was, of mogelijk door iemand anders. Af en toe klus ik wat bij mensen, en alle overgebleven boutjes en moertjes schuif ik zo in die bak.'

Mogelijk overleden

In de familie en kennissenkring van Van de Heuvel is geen Lily bekend, hij houdt er ook rekening mee dat de ring van een inmiddels overleden persoon is, of uit een stukgelopen relatie komt.

De ring is een standaard gladde, gouden ring met een binnendiameter van 18 millimeter. Van de Heuvel wil de ring graag teruggeven aan de eigenaar, maar alleen met bewijs in de vorm van een trouwboekje of ander document.

Is deze trouwring van u of weet u van wie deze is? Neem dan contact op via gelderlandhelpt@gld.nl of 026-371 3718