Fietsproef in centrum Doetinchem verlengd

Foto: REGIO8

ULFT - De fietsproef in het centrum van Doetinchem is tot november verlengd. Sinds maart is het bij wijze van proef toegestaan om in de ochtenduren door de stad te fietsen.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

'Naar verwachting wordt in november een eindadvies gegeven aan het college van burgemeester en wethouders, waarin geadviseerd wordt hoe in de toekomst om te gaan met fietsen door de binnenstad', laat de gemeente Doetinchem weten. Aanvankelijk zou de proef zaterdag 30 september aflopen, maar nu loopt de test door tot de onderzoeksresultaten van bureau STIPO binnen zijn. Voor fietsers is het tot 12.00 uur toegestaan om door het centrum van Doetinchem te fietsen. De binnenstad blijft overigens wel een voetgangersgebied, wat betekent dat fietsers te gast zijn. Zie ook: Gemengde reacties op fietsproef binnenstad Doetinchem

