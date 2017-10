Politie Nijmegen zoekt overspannen vrouw

Foto: N1

NIJMEGEN - De politie in Nijmegen is op zoek naar de 48-jarige Ellen Geurts. Ze is in overspannen toestand weggelopen van huis, aan de Weurtseweg.

Geurts heeft een normaal postuur en is 1 meter 60 lang. Verder heeft ze lang bruin haar, draagt ze een grijs shirt en een zwarte broek. De politie vraagt naar haar uit te kijken. Tips zijn welkom op 0900-8844. De politie heeft geen foto vrijgegeven.