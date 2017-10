Bijverdienen met een bijstandsuitkering? Experiment in Wageningen van start

WAGENINGEN - Als eerste gemeente van Nederland gaat Wageningen experimenteren met de versoepeling van de regels rondom de bijstand. Wageningen is één van de weinige gemeenten die toestemming hebben gekregen van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken om een andere aanpak te kiezen dan met de Participatiewet.

Deze wet bepaalt dat iemand met een uitkering een tegenprestatie moet leveren en moet meewerken aan reïntegratie. Wageningen wil kijken of andere bijstandsregels succesvoller zijn.

Begin september is Wageningen gestart met een wervingscampagne onder bijstandgerechtigden om mee te doen aan het onderzoek. En binnen twee weken was het minimumaantal van 250 deelnemers bereikt. Woensdagmiddag wordt door staatssecretaris Jetta Klijnsma dan ook het officiële startsein gegeven.

Vier groepen

Voor het experiment zijn de deelnemers ingedeeld in vier verschillende onderzoeksgroepen met elk een eigen aanpak:

- De groep 'zelf in actie', gaat zelf op zoek naar werk. Deelnemers van deze groep worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

- De groep 'verdienen loont', mag een beperkt bedrag bijverdienen zonder dat dat direct wordt verrekend met de bijstandsuitkering.

- De groep 'extra begeleiding', krijgt extra begeleiding richting werk.

- De laatste groep is de 'onderzoeksgroep', voor hen verandert niets. Maar door deze groep kunnen de resultaten van de andere groepen worden vergeleken.

Het onderzoek duurt twee jaar en er is ruimte voor maximaal 400 deelnemers. 'Deelnemers zijn nog steeds welkom.'

Corine van den Hurk heeft zich als één van de eerste deelnemers aangemeld. De 28-jarige alleenstaande moeder wil zo snel mogelijk aan het werk. Ze is ingedeeld in de groep 'zelf in actie'. 'Ik kan op deze manier rustig uitzoeken wat ik nu echt leuk vind. Zo wil ik de komende periode vrijwilligerswerk gaan doen in een verzorgingshuis als gastvrouw.' Corine is vrijgesteld van de sollicitatieplicht. 'Het grote voordeel is dat ik nu niet verplicht hoef te solliciteren op werk dat ik absoluut niet leuk vind.'

Ook Nijmegen doet mee

Nijmegen is als tweede Gelderse gemeente geselecteerd. De verwachting is dat ze daar in december starten.