Eindelijk de oplossing tegen woekerplant Japanse duizendknoop?

De Japanse duizendknoop is een doorn in het oog van het waterschap. De plant overwoekert bijvoorbeeld de grasbekleding op dijken, waardoor de dijken zwakker worden. In het verleden werden nog wel eens chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt om de duizendknoop weg te krijgen, maar ook dat bleek geen structurele oplossing.

Worteldoek en landbouwzeil

De proef met het afdekzeil loopt al een paar jaar. Op een paar plekken in de Achterhoek en bij Arnhem heeft het Waterschap een stuk dijk afgedekt waar de planten onder staan. Volgens dijkbeheerder Ruud de Vries was het nog wel even zoeken naar de juiste manier: 'Eerst hadden we alleen een stuk afgedekt met landbouwzeil, maar daar kwam de Duizendknoop gewoon doorheen. Nu doen we eerst worteldoek en dan pas zeil.'

Alles of niets

Nu een eerste stuk zeil is verwijderd, lijkt de Japanse duizendknoop verdwenen. 'Hij stikt als het ware.' een nadeel is wel, dat alle andere planten en grassen ook dood gaan, maar die kunnen we daarna weer opnieuw inzaaien.'

Of dit dé oplossing is, moet nog blijken. 'Het is hoopvol en we zullen nu in ieder geval nog op meer plaatsen gaan testen. Al zijn er ook locaties die niet geschikt zijn om plastic neer te leggen...'