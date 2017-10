Tv-presentator Dick Passchier (84) overleden

KOLLUM - Voormalig tv-presentator Dick Passchier is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij stierf afgelopen vrijdag onverwacht in zijn woonplaats Kollum (Friesland).

Passchier presenteerde van 1968 tot en met 1974 het tv-programma Zeskamp. Zeskamp was een grote live-spelshow die opgenomen werd in de Rijnhal in Arnhem. Daarnaast was hij ook jarenlang de presentator van het fruitcorso in Tiel.

KRO-NCRV zegt in een reactie: 'Wij zijn hem dankbaar voor wat hij voor de NCRV en de Nederlandse televisie heeft betekend. Wij wensen zijn familie sterkte bij dit verlies.' Zijn uitvaart vond maandag plaats in besloten kring.