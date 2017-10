Maisveld vernield met groot mes, naast veld met opengereten hooibalen

MAASBOMMEL - Is het dezelfde persoon, of is er een groep hooi-, gras- en maishaters op dreef rond Maasbommel? Naast het weiland waar afgelopen weekend vele hooibalen te grazen werden genomen, is ook een maisveld kapotgemaakt.

Deze maandag kwam de eigenaar van een weiland in Maasbommel erachter dat een of meer personen zich hebben misdragen op zijn terrein. Middenin het veld is een aantal stroken mais omgehakt. Volgens de politie is duidelijk te zien dat gebruik is gemaakt van een kapmes of een gelijkend voorwerp.

150 balen hooi

In de nacht van vrijdag op zaterdag vond iemand het nodig om in een naastgelegen weiland maar liefst 150 balen hooi open te snijden, wat voor de betreffende boer een flinke kostenpost met zich meebracht.

Om te kijken of er nog meer schade in de omgeving is aangericht, zal een politiehelikopter overvliegen. De politie roept mensen die meer weten op zich te melden.

Zie ook: Vandaal slaat toe: 150 hooibalen vernield in één nacht